Наталья Александрова из Тюмени в полуфинале телешоу "Ну-ка, все вместе!"

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Победительница областного фестиваля "Студенческая весна" тюменка Наталья Александрова приняла участие в отборочном этапе вокального телешоу "Ну-ка, все вместе!" и вышла в полуфинал.

Девушка исполнила в собственной обработке две песни. Профессиональное жюри высоко оценило работу 20-летней участницы, поставив ей 97 баллов за первую и 100 баллов за вторую композицию.

"Это Космос! 100 баллов в баттле! Удивительная, самобытная, не похожая на других Наталья Александрова! Просто послушайте. Вот таких артистов я просто обожаю, тех, кто не пытается подражать , тех, кто не боится искать себя, слушать себя , тех, кто на сцене живет", - прокомментировал её выступление в своих социальных сетях член жюри Сергей Лазарев.

"Впечатления и эмоции от проекта у меня самые тёплые и прекрасные! Я до сих пор не могу поверить, что все это происходит со мной! Каждый день я получаю тысячи сообщений от людей, которые вдохновились моим творчеством со всего мира, и очень благодарна за это проекту "Ну-ка все вместе!", - поделилась участница.