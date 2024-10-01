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Тюменцы получили награды чемпионата "Абилимпикс-2024" в Москве

Общество, 20:03 28 октября 2024

В Москве прошла церемония награждения победителей финала чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 2024.

В категории "Специалист" золотые медали получили представители Тюменской области Юлия Цыбочкина (компетенция "Кондитерское дело") и Полина Мингазова, ("Поварское дело").

Серебряную медаль получила Екатерина Коркунова в компетенции "Кондитерское дело".

Напомним, "Абилимпикс" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый в рамках ФП "Профессионалитет".

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# Абилимпикс , награждение

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