Тюменцы получили награды чемпионата "Абилимпикс-2024" в Москве
Общество, 20:03 28 октября 2024
В Москве прошла церемония награждения победителей финала чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" - 2024.
В категории "Специалист" золотые медали получили представители Тюменской области Юлия Цыбочкина (компетенция "Кондитерское дело") и Полина Мингазова, ("Поварское дело").
Серебряную медаль получила Екатерина Коркунова в компетенции "Кондитерское дело".
Напомним, "Абилимпикс" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей", реализуемый в рамках ФП "Профессионалитет".