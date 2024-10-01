Ветерана Великой Отечественной войны из Вагайского района поздравили с 99-летием

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участник Великой Отечественной войны Ефим Григорьевич Одинцев из Вагайского района отмечает 99-летие.

Ветеран интересуется новостями и любит начинать свой день с зарядки. Поздравить его пришли глава муниципалитета Сергей Сидоренко, главврач областной больницы №9 Павел Грибанов и глава Супринского сельского поселения Наталья Хуртова.

Гости побеседовали с Ефимом Григорьевичем и пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.