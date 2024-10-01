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Ветерана Великой Отечественной войны из Вагайского района поздравили с 99-летием

Общество, 20:30 28 октября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Участник Великой Отечественной войны Ефим Григорьевич Одинцев из Вагайского района отмечает 99-летие.

Ветеран интересуется новостями и любит начинать свой день с зарядки. Поздравить его пришли глава муниципалитета Сергей Сидоренко, главврач областной больницы №9 Павел Грибанов и глава Супринского сельского поселения Наталья Хуртова.

Гости побеседовали с Ефимом Григорьевичем и пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

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# Вагайский район , ветераны

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