Ветерана Великой Отечественной войны из Вагайского района поздравили с 99-летием
Общество, 20:30 28 октября 2024
| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
Участник Великой Отечественной войны Ефим Григорьевич Одинцев из Вагайского района отмечает 99-летие.
Ветеран интересуется новостями и любит начинать свой день с зарядки. Поздравить его пришли глава муниципалитета Сергей Сидоренко, главврач областной больницы №9 Павел Грибанов и глава Супринского сельского поселения Наталья Хуртова.
Гости побеседовали с Ефимом Григорьевичем и пожелали ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.