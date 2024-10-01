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Светлана Худякова научит тюменок эффективно управлять командой

Экономика, 08:43 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию семинаров для женщин, стремящихся развивать управленческие способности, запускает центр "Мой бизнес" Тюменской области. Тренер с 15-летним стажем Светлана Худякова первой расскажет о том, как женщине-руководителю эффективно управлять командой.

Занятие пройдет 8 ноября в 14 часов в зале "Нетворкинг" центра "Мой бизнес" в Тюменском технопарке.

Основатель самого большого делового сообщества на Урале и в Сибири "Нетворкинг со Светланой Худяковой" поделится, как улучшить навыки общения и выстраивания партнерских отношений. Участницы узнают, как позиционировать себя как сильного лидера, освоят инструменты для успешной работы в условиях многозадачности и получат навыки в мотивации сотрудников, командообразовании и организации обратной связи.

Регистрация по тренинг по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

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# Мой бизнес , национальный проект Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы , семинар

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