Светлана Худякова научит тюменок эффективно управлять командой

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Серию семинаров для женщин, стремящихся развивать управленческие способности, запускает центр "Мой бизнес" Тюменской области. Тренер с 15-летним стажем Светлана Худякова первой расскажет о том, как женщине-руководителю эффективно управлять командой.

Занятие пройдет 8 ноября в 14 часов в зале "Нетворкинг" центра "Мой бизнес" в Тюменском технопарке.

Основатель самого большого делового сообщества на Урале и в Сибири "Нетворкинг со Светланой Худяковой" поделится, как улучшить навыки общения и выстраивания партнерских отношений. Участницы узнают, как позиционировать себя как сильного лидера, освоят инструменты для успешной работы в условиях многозадачности и получат навыки в мотивации сотрудников, командообразовании и организации обратной связи.

Регистрация по тренинг по ссылке.

Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".