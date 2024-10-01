Светлана Худякова научит тюменок эффективно управлять командой
Серию семинаров для женщин, стремящихся развивать управленческие способности, запускает центр "Мой бизнес" Тюменской области. Тренер с 15-летним стажем Светлана Худякова первой расскажет о том, как женщине-руководителю эффективно управлять командой.
Занятие пройдет 8 ноября в 14 часов в зале "Нетворкинг" центра "Мой бизнес" в Тюменском технопарке.
Основатель самого большого делового сообщества на Урале и в Сибири "Нетворкинг со Светланой Худяковой" поделится, как улучшить навыки общения и выстраивания партнерских отношений. Участницы узнают, как позиционировать себя как сильного лидера, освоят инструменты для успешной работы в условиях многозадачности и получат навыки в мотивации сотрудников, командообразовании и организации обратной связи.
Регистрация по тренинг по ссылке.
Мероприятие проводится в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".