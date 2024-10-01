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Предпринимателей Тюменской области приглашают в бизнес-миссию в Ханты-Мансийск

Экономика, 08:56 30 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Бизнес-миссия в Ханты-Мансийск пройдет 18-22 ноября в рамках Югорского экономического форума. Его основная тема: "Пространственное развитие России: вызовы и задачи", сообщает ТПП Тюменской области.

В программе более 60 тематических площадок, биржа контактов и культурная программа.

"Визит направлен на обмен производственными потребностями, поиск новых поставщиков и партнеров, развитие делового сотрудничества. Для формирования эффективной программы необходимо пройти регистрацию и указать свои предложения", - предложили в региональной палате.

Подробности: 8(908)873-73-78, Юлия Шакурская. Подробнее о форуме по ссылке.

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