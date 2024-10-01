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В Тюмени профессора-историки проведут лекцию-презентацию

Общество, 15:10 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция-презентация книги профессоров Станислава Синегубова и Сергея Шилова "Доминанты военно-морской политики кайзеровской Германии в отношении Великобритании и России в 1906-1914 гг." состоится в библиотеке Тюменского государственного университета (ул. Семакова, 18, 2 этаж) 30 октября, начало - в 14 часов 15 минут.

Книга выпущена в преддверии 110-летнего юбилея со дня начала Первой мировой войны, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Авторы монографии рассматривают обстоятельства, которые определяли военно-морскую политику кайзеровской Германии в отношении двух колоссов европейского континента — Великобритании и России — в предшествующие Первой мировой войне годы.

Авторы при раскрытии темы изучили не только отечественную и зарубежную историографию, но и материалы российских и западногерманских архивных фондов, таких как Федеральный военный архив г. Фрайбурга, Политический архив внешнеполитического ведомства г. Бонна, Российский государственный архив военно-морского флота, Российский государственный военно-исторический архив и многие другие.

Большая часть архивных материалов вводится в научный оборот впервые.

На лекцию приглашают всех желающих. Возрастное ограничение: 16+.

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