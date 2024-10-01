В Тюменской области отмечен незначительный рост заболеваемости ОРВИ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 1,4 % выросла заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в Тюменской области с 21 по 27 октября. Преобладают вирусы негриппозной этиологии, вирусы гриппа не циркулируют, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Также продолжается кампания по вакцинации против гриппа. На данный момент привито свыше 700 тыс. человек. Поставить вакцину можно в медицинских организациях по месту жительства.

В ведомстве советуют соблюдать основные гигиенические правила, чтобы не заболеть ОРВИ и гриппом. Кроме того, специалисты советуют регулярно проветривать и увлажнять воздух в помещении, реже посещать места скопления людей, использовать гигиеническую маску.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями находится на постоянном контроле областного Роспотребнадзора.