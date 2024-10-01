На стройплощадке в Тобольске рухнул башенный кран

| Фото: скриншот видео администрации Тобольска | Фото: скриншот видео администрации Тобольска

Башенный кран рухнул на стройплощадке в одном из жилищных кварталов на ул. Зона вузов в Тобольске 29 октября. Сообщение о падении в ЕДДС поступило в 16 часов 25 минут, сообщает администрация города.

На место оперативно выехали службы 101, 102, 103, ТОСЭР и сотрудники управления Гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций тобольской администрации. Предварительно, пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку.

Видео: администрация Тобольска