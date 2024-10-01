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Два тюменца получили травмы на пожаре в многоэтажном доме

Происшествия, 20:41 29 октября 2024

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на ул. Малая Боровская, д. 7 в Тюмени 29 октября. Сообщение о возгорании поступило около 19 часов, сообщают в МЧС России по Тюменской области.

На месте вызова было задействовано 7 единиц основной и специальной техники, работали 23 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по региону. Было спасено на пожаре 12 человек. Два тюменца травмированы. Причина вечернего происшествия устанавливается.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Прокуратура области взяла на контроль установление причин происшествия.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , прокуратура

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