Два тюменца получили травмы на пожаре в многоэтажном доме

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на ул. Малая Боровская, д. 7 в Тюмени 29 октября. Сообщение о возгорании поступило около 19 часов, сообщают в МЧС России по Тюменской области.

На месте вызова было задействовано 7 единиц основной и специальной техники, работали 23 сотрудника подразделений ГУ МЧС России по региону. Было спасено на пожаре 12 человек. Два тюменца травмированы. Причина вечернего происшествия устанавливается.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Прокуратура области взяла на контроль установление причин происшествия.