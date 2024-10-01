На федеральных трассах Тюменской области в непогоду ограничат движение

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта ограничат во время ухудшения погоды и снижения видимости на федеральных дорогах Тюменской области для снижения аварийности. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Андрей Миллер на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия".

"В 2023 году мы выработали алгоритм такой работы, - отметил он. - Опыт показал, что этот формат влияния на вопросы аварийности эффективен, потому что на проблемных участках ДТП не было, а дорожные службы в кратчайшие сроки приводили покрытие в нормативное состояние".

Андрей Миллер добавил, что подобная практика применяется и в других регионах, где тоже показывает эффективность. Решения о вводе ограничений специалисты принимают исходя из особенностей конкретного участка и наличия путей для объезда.

Напомним, в Тюменской области в 2024 году произошло более 2 тыс. 300 ДТП. В них погибли 143 человека, более 3 тыс. получили травмы.

Николай Ступников