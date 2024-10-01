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Выставку к 160-летию художника-передвижника Сергея Иванова откроют в Тюмени

Общество, 13:42 30 октября 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Единственную в России выставку к 160-летию художника-передвижника Сергея Иванова откроют в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 7 ноября. Начало — в 17 часов, сообщает информационный центр правительства региона.

В экспозицию войдут более 270 работ живописи и графики. Произведения хранятся в ведущих музеях страны, но ни в одной из коллекций нет настолько комплексного собрания, охватывающего все периоды и темы творчества художника, как в Тюменском музейно-просветительском объединении (83 работы живописи и 194 – графики).

Впервые покажут наиболее полный спектр произведений автора и комплекс архивных документов, связанных с передачей картины "В лесу" Тобольскому губернскому музею. Также представят работы Иванова из фондов Государственного Русского музея, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова и предметы, хранящиеся в собрании потомков художника.

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# Музейный комплекс им , Словцова

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