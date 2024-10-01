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В Тюмени из-за разлива нефтепродуктов на ул. Полевой пострадал участок в 100 кв. м

Происшествия, 17:43 30 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Уголовное дело возбудили в Тюмени после разлива нефтепродуктов на ул. Полевой, 109, стр. 9, сообщает региональная прокуратура. Вред, причинённый почве, специалисты оценили в 500 тыс. рублей.

Площадь загрязнения составила порядка 100 кв. м, нефтепродуктам неизвестного происхождения присвоен III класс опасности.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ст. "Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде".

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.

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# загрязнение , прокуратура , разлив нефтепродуктов , уголовное дело

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