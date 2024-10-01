В Тюмени из-за разлива нефтепродуктов на ул. Полевой пострадал участок в 100 кв. м
Происшествия, 17:43 30 октября 2024
| Фото: прокуратура Тюменской области
Уголовное дело возбудили в Тюмени после разлива нефтепродуктов на ул. Полевой, 109, стр. 9, сообщает региональная прокуратура. Вред, причинённый почве, специалисты оценили в 500 тыс. рублей.
Площадь загрязнения составила порядка 100 кв. м, нефтепродуктам неизвестного происхождения присвоен III класс опасности.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело по ст. "Загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности, повлекшее причинение вреда окружающей среде".
Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.