Тюменцы могут поучаствовать в акции по сбору макулатуры

| Фото: сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте | Фото: сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте

Жителей Тюмени приглашают принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл", которая продлится до 15 ноября. Всю информацию о мероприятии можно узнать по ссылке, сообщают организаторы.

Макулатуру принимают в экодомах "Гудвин", "Центральный", "Сити Молл" и "Кристалл" со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Добавим, в 2023 году в акции приняли участие 2,6 млн человек в 89 субъектах страны, собрав 96 тыс. тонн макулатуры для переработки.