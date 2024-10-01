  • 30 октября 202430.10.2024среда
  • USD97,3261
    EUR105,4375
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Тюменцы могут поучаствовать в акции по сбору макулатуры

Общество, 19:11 30 октября 2024

сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте | Фото: сообщество «Тюменское экологическое объединение» во ВКонтакте

Жителей Тюмени приглашают принять участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры "БумБатл", которая продлится до 15 ноября. Всю информацию о мероприятии можно узнать по ссылке, сообщают организаторы.

Макулатуру принимают в экодомах "Гудвин", "Центральный", "Сити Молл" и "Кристалл" со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Добавим, в 2023 году в акции приняли участие 2,6 млн человек в 89 субъектах страны, собрав 96 тыс. тонн макулатуры для переработки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# макулатура , экодом

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:44 30.10.2024Ветераны боевых действий могут парковать машины в Тюмени бесплатно
19:11 30.10.2024Тюменцы могут поучаствовать в акции по сбору макулатуры
18:38 30.10.2024Антинаркотический форум #ВЫБЕРИСЕБЯ пройдёт в Тюмени
18:27 30.10.2024Школу на 1 тыс. 101 место построят в п. Винзили к концу 2025 года