В Тюменском районе строят новую поликлинику

| Фото: ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Фундаменты новой поликлиники монтируют в п. Богандинский Тюменского района. До конца 2024 года строители планируют завершить возведение коробки здания и после приступить к отделке помещений, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Параллельно решается вопрос подключения к централизованным сетям отопления, водоснабжения и канализации. Завершить строительство планируется до конца 2025 года.

В поликлинике будут располагаться отделения для взрослого и детского населения, а также рентгено-диагностическое отделение. Добавим, в 2020 году такое здание открылось в п. Винзили, а в прошлом году - в с. Каскара. Здание поликлиники на 240 посещений в смену строится в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" национального проекта "Здравоохранение".