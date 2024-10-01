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Лесной участок в Тюменской области очистят от мусора по требованию прокураторы

Происшествия, 13:01 31 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Проверку в отношении организации, осуществляющей заготовку древесины и добычу песка на землях лесного фонда, провела Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура. Выездное обследование лесного участка показало наличие мусора, куч и валов порубочных остатков, не соответствующих требованиям, а также отсутствие лесосечных столбов.

Генеральный директор организации был привлечен к административной ответственности за нарушение правил заготовки древесины, пожарной и санитарной безопасности в лесах. Ему выписан штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

В результате прокурорского вмешательства лесозаготовитель произвел уборку отходов на лесном участке, установлены лесосечные столбы, после окончания пожароопасного сезона начаты работы по сжиганию порубочных остатков, виновное должностное лицо организации привлечено к дисциплинарной ответственности.

Окончательное устранение нарушений находится на контроле ведомства.

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# нарушение , природоохранная прокуратура

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