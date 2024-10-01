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Тюменцам рассказали о движении автобусов в выходные дни

Общество, 18:09 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общественный транспорт в Тюмени 2 ноября будет работать по графикам будних дней, 3 и 4 ноября – как в выходные дни.

В администрации города сообщили, что актуальное расписание движения автобусов можно узнать по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722, на сайте МКУ "Тюменьгортранс" в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

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# автобусы , транспорт

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