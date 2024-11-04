ИА "Тюменская линия" отмечает 25-летие со дня основания

25-летие со дня основания отмечает информационное агентство "Тюменская линия". Приказ об организации СМИ был подписан 4 ноября 1999 г.

Оперативно и достоверно писать об актуальных темах для общества – приоритетная задача, с которой коллектив успешно справляется все эти годы. Это доказывает статистика посещаемости сайта и чтения новостей.

По данным статистики, только за последние 5 лет в среднем сайт посетили более 10 млн уникальных пользователей, которые дали свыше 30 млн просмотров, при этом больше 50% читателей – это люди от 25 лет. Суммарные охваты по соцсетям агентства за пять лет составили 40 млн.

В топ-5 стран активных читателей "Тюменской линии" входят: Россия – 4, 95 млн человек, США – 156 тыс., Германия – 47 тыс., Казахстан – 42 тыс., Китая – 31 тыс. Также в числе тех, кто интересуется новостями, которые создает агентство, есть жители Франции, Беларуси и других государств.

Чаще всего посетителей нашего сайта интересовали новости, связанные с коронавирусной инфекцией. И это не случайно, так как журналисты активно информировали жителей о работе оперштаба по COVID-19.

К слову, не раз команда "Тюменской линии" становилась пресс-центром масштабных форумов, событий федерального значения. Одни из последних - это Всероссийский конкурс "Учитель года-2022", XXII Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка, финал Всероссийского конкурса преподавателей СПО "Мастер года–2024".

За последние годы мы стали еще ближе к нашим уважаемым читателям. Мы присутствуем во всех социальных сетях, где, помимо текстов, размещаем видеоконтент, инфографику. Наши журналисты ведут авторские проекты, которые неоднократно отмечали на региональном и федеральном уровнях.

Не раз ИА "Тюменская линия" признавалось самым цитируемым СМИ региона.

За 25 лет многое поменялось в стране, регионе, но неизменным для нашего информационного агентства остается принцип – выдавать только проверенную информацию о важных событиях, отвечать на актуальные запросы общества.