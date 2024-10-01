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Тюменская команда "Экоотряд72" заняла второе место на форуме УФО "ProЛЕС"

Общество, 19:01 31 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская команда "Экоотряд72" движения "ЧИР" заняла второе место в общекомандном зачете на форуме школьных лесничеств УФО "ProЛЕС", который прошел в Екатеринбурге с 28 по 30 октября.

Как сообщили в департаменте лесного комплекса, на форум съехались 11 команд из Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Лучшим школьным лесничеством по итогам соревнований стала команда "ЭкоРос" из Челябинской области. На третьем месте их земляки - школьное лесничество "Орден Феникса".

Кроме того, участники форума заняли призовые места в индивидуальных специализированных конкурсах, и представители Тюменской области в них тоже отличились. С результатами можно ознакомиться по ссылке.

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# соревнования , школьные лесничества

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