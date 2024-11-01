Новый маршрут № 38 начал курсировать по Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два автобуса малого класса вместимости до 19 пассажиров запустили на новом маршруте № 38 в Тюмени 1 ноября. Жители ДНП "Звенящие кедры Тюмени" и КП "Лето-Парк" смогут проехать до тюменской школы № 58 по ул. Метелевской и до социальных объектов в районе Дома обороны, сообщает пресс-служба администрации города.

Схема предусматривает движение автобуса по улицам: Центральной, Полевой, Ямской, Льва Толстого, Луначарского, подъездам к с/о "Звенящие кедры", с/о "Ривьера", проезду Воронинские горки.

Специалисты будут мониторить наполняемость транспорта. При необходимости рассмотрят вопрос увеличения класса вместимости автобусов.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт".