40 спортсменов посоревнуются в городках в Тобольске

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тобольска по городошному спорту пройдут на Базарной площади 4 ноября. Более 40 спортсменов выступят в дисциплине "Городки классические" в возрастных категориях 15-18, 19-40 и старше 40 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Победителей и призеров в каждой возрастной категории определят по наибольшему количеству выбитых фигур за 10 бросков.