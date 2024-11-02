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40 спортсменов посоревнуются в городках в Тобольске

Спорт, 08:56 02 ноября 2024

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат и первенство Тобольска по городошному спорту пройдут на Базарной площади 4 ноября. Более 40 спортсменов выступят в дисциплине "Городки классические" в возрастных категориях 15-18, 19-40 и старше 40 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Победителей и призеров в каждой возрастной категории определят по наибольшему количеству выбитых фигур за 10 бросков.

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# Базарная площадь , городошный спорт

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