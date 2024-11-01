Набор на проект "Политическая кухня" среди молодежи проходит в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на проект "Политическая кухня" среди молодежи проходит в Тюмени. Участниками могут стать тюменцы в возрасте от 16 до 20 лет, сообщают организаторы.

Программа дает возможность попробовать себя в общественно-политической деятельности. Жителей ждут мастер-классы и интенсивы от лучших экспертов, интересные конкурсные задания, встречи с политиками и представителями органов власти, коммуникация со СМИ, публичные выступления, общение и многое другое.

Победитель получит возможность стать членом общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без конкурса и отправиться на экскурсию в Госдуму.

Регистрация открыта до 4 ноября по ссылке. Возрастное ограничение: 16+