  • 1 ноября 20241.11.2024пятница
  • В Тюмени 1..3 С 7 м/с ветер юго-восточный

Набор на проект "Политическая кухня" среди молодежи проходит в Тюмени

Общество, 16:34 01 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор на проект "Политическая кухня" среди молодежи проходит в Тюмени. Участниками могут стать тюменцы в возрасте от 16 до 20 лет, сообщают организаторы.

Программа дает возможность попробовать себя в общественно-политической деятельности. Жителей ждут мастер-классы и интенсивы от лучших экспертов, интересные конкурсные задания, встречи с политиками и представителями органов власти, коммуникация со СМИ, публичные выступления, общение и многое другое.

Победитель получит возможность стать членом общественной молодежной палаты при Тюменской областной думе без конкурса и отправиться на экскурсию в Госдуму.

Регистрация открыта до 4 ноября по ссылке. Возрастное ограничение: 16+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# молодежь , областная дума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:33 01.11.2024Павел Перевалов проверил реализацию плана по повышению надежности электроснабжения в Тюменском районе
17:51 01.11.20242 ноября - события дня
17:42 01.11.2024На участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск на время закроют движение
17:40 01.11.2024Экологический рейтинг спортивных команд составят в Тюменской области