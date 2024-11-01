Тюменцам устроят бесплатный кинопоказ фильма "Короткая встреча"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фильм "Короткая встреча" покажут тюменцам в большом зале мультицентра "Контора пароходства" 4 ноября. Вход свободный, сообщают организаторы.

В центре сюжета — Лора Джексон и Алек Харви, которые познакомились в кафе на вокзале. С тех пор они встречаются здесь каждую неделю, понимая, что у их любви нет будущего. Драма вышла в 1945 году. Кинофильм режиссёра Дэвида Лина получил премию Каннского кинофестиваля и трижды был номинирован на "Оскар".

Начало показа запланировано на 16 часов. Возрастное ограничение: 12+