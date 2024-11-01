Акции по снижению скорости #СбавьСкорость проходят в Тюменской области

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Акции по снижению скорости #СбавьСкорость проходят в Тюменской области. Сотрудники Госавтоинспекции организуют их на опасных участках федеральных, региональных автодорог, на улицах населенных пунктов, где уже случались ДТП по причине неправильного выбора скорости в пути.

Проведение таких мероприятий для участников дорожного движения именно сейчас очень актуально в связи с ухудшением в регионе погодных условий, отметил начальник управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"Каждое четвертое ДТП в Тюменской области происходит из-за несоответствия выбора скорости конкретным дорожным и погодным условиям", — сказал он.