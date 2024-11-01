Тюменские спасатели помогли мужчинам с перевернувшейся лодки

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Тюменские спасатели помогли двум мужчинам, лодка которых перевернулась на Туре, 1 ноября, сообщает региональное ГУ МЧС России.

Сообщение от очевидца о том, что вблизи моста по ул. Мельникайте перевернулось водное судно, поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу в 15 часов.

На место вызова прибыли инспекторы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области.

"Двое мужчин, находившихся в аэролодке, после того, как она перевернулась, оказались в воде. Они смогли сориентироваться в ситуации – важную роль сыграли спасжилеты. Прибытие сотрудников МЧС России также было кстати: спасатели помогли любителям водного экстрима выбраться из опасной зоны", — сообщили в ведомстве.