Тюменец обокрал спортивный магазин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два года тюрьмы грозит тюменцу 1990 г.р. за кражу товаров из спортивного магазина на ул. Горького. Как рассказали сотрудники, при проведении ревизии они обнаружили пропажу вещей на сумму почти 10 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Полицейские задержали злоумышленника и доставили в полицию. Неработающий гражданин признался в содеянном. Он рассказал, что заходил в торговый зал, брал вещи и незаметно от продавцов перекидывал их через антикражную рамку. Вещи он продавал случайным встречным за одну тыс. рублей. Деньги тратил на личные нужды.

В отношении ранее судимого за имущественное преступление тюменца возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.