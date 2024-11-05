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Управление Росреестра ответит на вопросы тюменцев

Общество, 10:13 05 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Телефонные консультации для граждан проведет Управление Росреестра по Тюменской области в ноябре, сообщает пресс-служба ведомства.

7 ноября специалисты ответят на вопросы, возникающие при подаче документов на государственную регистрацию прав в электронном виде. Консультирование состоится с 11 до 12 часов по тел.: 8 (3452) 43-87-43. 14 ноября граждане узнают о профилактике коррупционных нарушений с 11 до 12 часов по тел.: 8 (3452) 43-28-43.

21 ноября можно будет задать вопросы, связанные с наличием в ЕГРН обременения в виде ареста (запрета) на объект недвижимости. Консультация с 11 до 12 часов по тел.: 8 (3452) 43-73-33. 28 ноября специалисты объяснят особенности учета и регистрации на вспомогательные объекты недвижимого имущества. Позвонить можно с 11 до 12 часов по тел.: 8 (3452) 43-28-43.

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