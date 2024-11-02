Более 3,3 млн обращений направили тюменцы в Росреестр за девять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 млн 384 тыс. 607 обращений о кадастровом учете, регистрации прав, предоставлении сведений из ЕГРН поступило в Управление Росреестра и филиал ППК "Роскадастр" по Тюменской области за январь-сентябрь 2024 года. Динамика роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составила 37%, сообщает пресс-служба ведомства.

От общего числа всех обращений 3 млн 102 тыс. 376 касаются запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, значение увеличилось на 42,6%.

На учет и регистрацию недвижимости подали свыше 282,2 тысячи заявлений. Средний фактический срок регистрации прав на недвижимость по документам, поданным в бумажном виде, в сентябре составлял 1,1 дня, в электронном виде – 0,7 дня. Постановка на кадастровый учет осуществлялась за 1,4 дня, по документам в электронном виде - 1,1 дня.