Тюменские педагоги по профориентации поборются за гранты на конкурсе "Мои горизонты"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников "Билет в будущее" объявляет конкурс для педагогов-навигаторов. Российские учителя, участвующие в проекте, могут получить грант на профессиональное и творческое развитие, сообщает оргкомитет.

Для участия необходимо написать небольшую творческую работу и опубликовать ее на сайте школы, в школьной группе в ВКонтакте и на личной странице в социальной сети.

Конкурс проходит в номинациях: "ЭССЕ", "Новостной материал", "Публицистический материал". В каждой из номинаций будут выбраны три призёра. Победители получат гранты на развитие своих профессиональных компетенций в размере 100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

В творческих работах педагогам предлагается поделиться личными впечатлениями о проекте и его влиянии на профессиональную траекторию участников, новостями о реализации проекта в регионе и своих личных инициативах, историями детей-участников проекта "Билет в будущее" и тем, как проект помог им в выборе профессии.

Заявки можно подать с 5 по 17 ноября. Итоги конкурса подведут до 20 ноября. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться на сайте проекта в разделе "Новости".