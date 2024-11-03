Заводоуковские врачи успешно провели высокотехнологичную операцию

| Фото: ИА Тюменская линия (архив0 | Фото: ИА Тюменская линия (архив0

Врачи Областной больницы №12 в Заводоуковске успешно провели высокотехнологичную операцию пациентке с миомой матки сложной локации.

"Случай был достаточно нерядовой. Пациентка также имела отягощающие факторы, такие как возраст, избыток массы тела, гипертоническую болезнь. Было принято решение удалять узел лапароскопическим методом. Мы провели пациентке органосохраняющую операцию с низкой кровопотерей. В таких случаях перед врачами стоит задача эффективно помочь человеку при минимальном травмировании тканей", - рассказал заведующий отделением гинекологии ОБ №12 Андрей Бирюков.

Высокотехнологичные методы оперативных вмешательств внедрены гинекологами Областной больницы №12 с начала 2024 года. Опыт у врачей уже наработан, поэтому операция прошла успешно, пациентка выписана и полностью восстановилась, сообщает пресс-служба медучреждения.