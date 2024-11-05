  • 5 ноября 20245.11.2024вторник
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Жителя Нижнетавдинского района приговорили к условному сроку за вырубку берёз и осин

Происшествия, 10:46 05 ноября 2024

МО МВД России "Тобольский" (архив) | Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив)

Тропинку на снегу к лесу на расстоянии около 100-150 м от дороги заметили в ходе патрулирования сотрудники отдела охраны природного заказника "Тюменский" в Нижнетавдинском районе.

Один из сотрудников обнаружил пни 30 свежеспиленных берёз и осин и сами срубленные деревья. Информацию о незаконной рубке они передали в правоохранительные органы и лесничему, а также заметили местного жителя.

Мужчина признался, что деревья вырубил он. Селянин считал, что это территории сельхозназначения, поэтому его действия законны.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет условного лишения свободы без штрафа и удовлетворил гражданские иски департамента лесного комплекса и администрации района на общую сумму более 70 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# незаконная рубка , Нижнетавдинский район , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 05.11.2024Три человека погибли, 28 ранены в ДТП на дорогах Тюменской области за выходные
10:46 05.11.2024Жителя Нижнетавдинского района приговорили к условному сроку за вырубку берёз и осин
10:24 05.11.2024В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек
13:07 04.11.202427-летний водитель погиб на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск