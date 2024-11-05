Жителя Нижнетавдинского района приговорили к условному сроку за вырубку берёз и осин

| Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив) | Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив)

Тропинку на снегу к лесу на расстоянии около 100-150 м от дороги заметили в ходе патрулирования сотрудники отдела охраны природного заказника "Тюменский" в Нижнетавдинском районе.

Один из сотрудников обнаружил пни 30 свежеспиленных берёз и осин и сами срубленные деревья. Информацию о незаконной рубке они передали в правоохранительные органы и лесничему, а также заметили местного жителя.

Мужчина признался, что деревья вырубил он. Селянин считал, что это территории сельхозназначения, поэтому его действия законны.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет условного лишения свободы без штрафа и удовлетворил гражданские иски департамента лесного комплекса и администрации района на общую сумму более 70 тыс. рублей.