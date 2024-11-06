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Тюменские студенты проведут фестиваль культур

Общество, 08:58 06 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Международный фестиваль культур "CultFest" пройдет в МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а) 15 ноября, начало в 12 часов. Участников ждут увлекательные игры и выставки от иностранных студентов, мастер-классы по латиноамериканским танцам и концерт "Волшебство культур", сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Ассоциация иностранных студентов ТюмГУ ежегодно собирает иностранных и российских студентов, а также жителей города, чтобы погрузиться в культуру разных стран и народов. В прошлом году фестиваль объединил представителей 32 зарубежных государств.

Городской фестиваль национальных культур проводится в Тюмени с 2018 года. В 2023 г. Минобрнауки РФ включило CultFest ТюмГУ в список лучших практик социальной и культурной адаптации иностранных обучающихся в вузах.

Регистрация на фестиваль по ссылке.

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# иностранные студенты , ТюмГУ , фестиваль

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