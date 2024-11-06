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Тюменцы могут сдать макулатуру в экодома города до 15 ноября

Общество, 09:09 06 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские экодома продолжают принимать макулатуру от жителей города в рамках Всероссийской акции "БумБатл" до 15 ноября.

Мероприятие проходит в поддержку нацпроекта "Экология", который реализуется по решению президента России, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

Сдать макулатуру можно в экодомах "Гудвин", "Центральный", "Сити Молл" и "Кристалл" со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Более подробную информацию можно узнать на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф.

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# макулатура , экодом

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