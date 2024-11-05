Ялуторовчанин до смерти избил собутыльника за потушенную о пол сигарету

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

37-летний житель Ялуторовского района до смерти избил собутыльника за потушенную о пол сигарету, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По предварительным данным, 8 сентября в частном доме с. Хохлово обвиняемый выпивал со своим 68-летним знакомым. Конфликт начался с замечания, что потерпевший потушил сигарету о пол.

Перепалка перешла в драку, и обвиняемый избил пенсионера руками и ногами. Мужчина был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, скончался на следующий день.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.