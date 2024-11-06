  • 6 ноября 20246.11.2024среда
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменцы могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей

Общество, 10:37 06 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Тюменцев приглашают принять участие в плетении маскировочных сетей для отправки их в зону СВО. Принять участие и научиться плетению можно с 11 до 19 часов ежедневно в социальной гостиной Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Семейные социальные гостиные работают на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики города. Здесь предоставляют услуги профессиональных психологов, консультативные и культурно-досуговые услуги. При необходимости можно оставить ребенка с педагогом на определенное время.

Каждая социальная гостиная предлагает проведение различных мероприятий: мастер-классы, концерты, игротеки, психологические тренинги.

Адреса и график работы можно узнать по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гостиная , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:37 06.11.2024Тюменцы могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей
10:26 06.11.2024Трансляция пресс-конференция с лауреатами премии "Гордость нации – 2024"
10:15 06.11.2024Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени на четырех площадках
09:42 06.11.2024Книги с рассказами участников СВО презентуют в тюменской библиотеке