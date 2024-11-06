Тюменцы могут поучаствовать в плетении маскировочных сетей

| Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политики администрации Тюмени

Тюменцев приглашают принять участие в плетении маскировочных сетей для отправки их в зону СВО. Принять участие и научиться плетению можно с 11 до 19 часов ежедневно в социальной гостиной Клуба детского творчества им. А.М. Кижеватова, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Семейные социальные гостиные работают на базе учреждений отрасли спорта и молодежной политики города. Здесь предоставляют услуги профессиональных психологов, консультативные и культурно-досуговые услуги. При необходимости можно оставить ребенка с педагогом на определенное время.

Каждая социальная гостиная предлагает проведение различных мероприятий: мастер-классы, концерты, игротеки, психологические тренинги.

Адреса и график работы можно узнать по ссылке.