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В поселке Боровский началось строительство современной насосной станции

Общество, 17:12 05 ноября 2024

пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал" | Фото: пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал"

Строительство новой водонасосной станции началось в посёлке Боровский. Она обеспечит нормативное давление для качественного водоснабжения жителей поселков Боровский и Андреевский и поселений Винзилинского и Богандинского муниципальных образований. На станцию установят мощные энергоэффективные насосы и автоматизированную систему управления, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Производительность станции 11 889 куб. м в сутки обеспечат шесть вертикальных многоступенчатых насосов. Пять из них будут основными и один резервным. Это гарантирует надёжность и бесперебойность подачи воды в населённые пункты даже в дни максимального водоразбора.

"Насосы, которые мы устанавливаем на эту станцию, оснащены системой каскадного управления с использованием индивидуальных частотных приводов. Это позволит в режиме реального времени адаптировать работу оборудования к изменению объёмов потребления воды. Абоненты получат стабильный напор воды в домах, а трубопроводная система будет защищена от перепадов давления и, следовательно, гидравлических ударов и вызванных ими повреждений. Проект предусматривает систему удалённого диспетчерского контроля", - рассказывает главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Одновременно продолжается строительство водопроводных сетей, который соединят городскую и поселковые системы водоснабжения. Завершение проекта запланировано на 2025 год.

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# Боровский , Тюмень Водоканал

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