В Тюмени прозвучат "Времена года" в стиле танго

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл "Времена года" Антонио Вивальди прозвучит в Тюменской филармонии 12 ноября. Впервые сочинение переработано и заново написано в стилистике танго, сообщает ТКТО.

Юрий Медяник и Emotion Оrchestra сохранили исходную партитуру Вивальди, где каждый из четырёх концертов индивидуален в своем звучании, что было достигнуто использованием элементов милонги, замбы и чакареры – разновидностям жанра танго.

Концерты Вивальди звучат в стиле танго в исполнении единственного в своем роде состава инструментов Emotion Оrchestra – баяна, скрипки, гитары и контрабаса.

В этом контексте баян трактуется как классический академический инструмент, что позволяет существенно расширить диапазон звучания, далеко выходящий за рамки именно аргентинских традиций исполнения танго.

Особенность проекта "Юрий Медяник и Emotion Оrchestra" – своё видение произведений и только собственные переложения и транскрипции. Жанр сгоssоvеr, в котором играет Emotion Оrchestra, на сегодняшний день наиболее востребован. Концерты проекта "Юрий Медяник и EmotionОrchestra" посетили более миллиона человек в 50 городах мира.