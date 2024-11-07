Лучшие издания года назовут в Тюмени 8 ноября

| Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Победителей в 10 номинациях в региональном конкурсе "Книга года–2024" назовут в Тюмени в областной научной библиотеке им. Менделеева 8 ноября. Лучшие издания станут основой для экспозиции "Книга года-2024", которая откроется в Менделеевке, сообщает пресс-служба учреждения.

В 2024 году конкурс проходил под девизом "В нашем крае семья читает", в центре внимания проекта – 80-летие Тюменской области и Год семьи в России. Конкурс стартовал 1 июля и завершился 1 октября. Всего поступило 221 издание от литераторов из Тюмени, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы и других городов России. В шорт-лист вошли 24 работы.