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Лучшие издания года назовут в Тюмени 8 ноября

Общество, 09:18 07 ноября 2024

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева | Фото: Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева

Победителей в 10 номинациях в региональном конкурсе "Книга года–2024" назовут в Тюмени в областной научной библиотеке им. Менделеева 8 ноября. Лучшие издания станут основой для экспозиции "Книга года-2024", которая откроется в Менделеевке, сообщает пресс-служба учреждения.

В 2024 году конкурс проходил под девизом "В нашем крае семья читает", в центре внимания проекта – 80-летие Тюменской области и Год семьи в России. Конкурс стартовал 1 июля и завершился 1 октября. Всего поступило 221 издание от литераторов из Тюмени, Екатеринбурга, Краснодара, Москвы и других городов России. В шорт-лист вошли 24 работы.

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# Книга года , Тюменская областная научная библиотека

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