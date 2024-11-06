Социолог Лариса Паутова назвала тюменцам важные навыки новой реальности

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Странной реальностью назвала последние четыре года для России доктор социологических наук, директор проектов Общероссийского общественного фонда (ФОМ) Лариса Паутова. Она стала основным спикером Губернаторских чтений "Социальные настроения россиян: как они изменились за пять последних лет? Эмоции, ценности, ожидания, реакции" в Тюменской областной научной библиотеке им. Менделеева 6 ноября.

На общество сильно повлияли пандемия коронавируса, СВО, мобилизация, теракты. Россияне находятся в длительном стрессе. Как результат — изменения практически во многих сферах жизни. Все больше людей предпочитают одиночество и удаленную или гибридную работу. Растет количество россиян, которые принимают психотропные вещества, ходят к психотерапевтам. Есть негативная динамика употребления алкоголя. При этом усилилась потребительская активность: необдуманные покупки онлайн, "заедание" проблем.

"В сложные времена всегда происходит актуализация ценности семьи. Данные исследований показывают важность семьи, позитивное отношение к многодетности, высокие репродуктивные установки. Вместе с тем, семейные ориентации вынуждены конкурировать с трендами на малодетность, индивидуализацию и личный комфорт", - отметила социолог.

Результаты опроса показывают, что у россиян понятие крепкая семья стоит на четвертом месте, на первом – человеческая жизнь, на втором – справедливость, на третьем – человеческое достоинство.

Студент второго курса "Публичная политика и социальные науки" Тюменского индустриального университета Алексей считает, что тема Губернаторских чтений актуальная, отвечает запросам общества: "Сложно сейчас живется, а читать новости, так можно и панику поймать. Нам тяжело все это вывозить, а каково старшему поколению? Считаю, что главное – фильтровать новости".

Его однокурсник Антон добавил, что в обществе сильно волнение и это связано с событиями не только в стране, но во всем мире.

"Я пришел сюда для получения практики от практиков. Я будущий политик, они настоящие. Хочу от них узнать, как они взаимодействуют с публикой, что говорят, какие темы обсуждают. Будущее нашей страны зависит от ее курса", - уверен Антон.

Динамика индексов субъективного благополучия и счастья на март 2024 г. в РФ составляет 7,2 балла. Лариса Паутова провела такой замер прямо в зале – предложила пальцами рук показать уровень счастья. Большинство респондентов, в том числе губернатор Тюменской области Александр Моор, показали 10 баллов.

"Времена сложные, потому что неопределенность затянулась, с 2020 года мы в стрессе. Сохраняется высокий уровень тревоги, напряжения, беспокойства: когда все успокоится, нормализуется. И в этой ситуации важно жить здесь и сейчас, как говорят психологи. Не допускать эмоциональной усталости, вспоминать самые простые истины: место, где ты живешь, – это сила, которую ты ищешь. По-новому посмотреть на своих детей, на окружающий мир, эти банальные рецепты помогут ощущать себя в безопасности", - рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" Лариса Паутова.

Фонд общественного мнения реализует проект "Заповедник", в разных регионах презентует кейс "Чувство дома" - яркие эмоции, дающие силу и смысл. Подводя итоги выступления, директор проектов фонда привела тюменцам важные навыки в новой реальности – это забота о себе, о других и о смыслах.

"Радость, доверие, поддержка становятся все более редкими, но и более ценными", - подчеркнула Лариса Паутова.

Всю представленную на Губернаторских чтениях информацию власть, бизнес, социальные институты, студенты возьмут на вооружение. По словам главы региона, грамотно управлять общественным развитием можно, если есть понимание, из каких людей состоит общество, как они устроены, что чувствуют и как реагируют на вызовы.

Анжела Лебедева