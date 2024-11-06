34 тыс. кг макулатуры сдали юные тюменцы для спасения деревьев

| Фото: Предоставлено пресс-службой департамента недропользования и экологии Тюменской области | Фото: Предоставлено пресс-службой департамента недропользования и экологии Тюменской области

1 тыс. 900 воспитанников детских садов и 1 тыс. 300 школьников Тюменской области приняли участие в акции "Спасаем деревья с Эколятами". Вместе они сдали 34 тыс. 500 кг макулатуры, сообщает пресс-служба департамента недропользования и экологии региона.

Самыми активными среди дошкольников стали ребята из тюменского детского сада № 110 - вместе с родителями и педагогами они собрали 794 кг вторсырья. На втором месте детсад № 36 с результатом 591 кг. Третье место заняли воспитанники детского сада № 149 – 450 кг.

Среди школьников самый высокий результат показали учащиеся Боровлянской школы - отделения Голышмановской СОШ № 2. Им удалось собрать 15 тыс. кг макулатуры. Ребята из Ярковской школы направили на переработку 4 тыс. 100 кг, учащиеся гимназии № 1 из Тюмени - 1 тыс. 723 кг бумаги и картона.

В процессе сбора вторсырья для ребят прошли познавательные мероприятия, лекции и мастер-классы. Например, юные тюменцы узнали, что для изготовления одной тонны бумаги требуется до 25 деревьев, причем срубить их можно только после достижения ими возраста 10 лет. Заменить вырубленный лес молодые деревья смогут только спустя годы. По этой причине переработка макулатуры очень важна: 60 кг бумажных отходов сохранят жизнь одного дерева.