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В Тюмени 35 молодых врачей прошли карьерные тренинги

Общество, 10:13 07 ноября 2024

пресс-служба Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета

35 молодых специалистов первичного звена здравоохранения Тюменской области - участковые врачи и педиатры, терапевты, имеющие стаж трудовой деятельности один-два года, - приняли участие в карьерных тренингах.

Их организовал Региональный центр развития карьеры и наставничества в дни проведения III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Образовательный ландшафт в медицинском университете: компетенции, технологии, практики". Она прошла на базе Тюменского медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

Совместно со службой сопровождения выпускников главный специалист отдела кадровой политики и государственной службы департамента здравоохранения Тюменской области Мария Владимировна Скочина провела тренинг "Самопрезентация".

Врачи узнали о современных требованиях к сотрудникам системы здравоохранения, разобрали формулу успешной самопрезентации и правила подачи информации для разных групп слушателей. Понимать свои уникальные качества, чтобы наметить пути развития, важно каждому человеку, считает Мария Скочина. Тренинг поможет врачам проявить свои сильные стороны и обрести уверенность.

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# здравоохранение , карьера

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