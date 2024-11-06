Тюменцы приняли участие в гражданском форуме "Сообщество" в Москве

| Фото: предоставлено Ольгой Кийко | Фото: предоставлено Ольгой Кийко

Ольга Кийко, Дмитрий Тепляков и Ольга Загвязинская представили Тюменскую область на итоговом форуме Общественной палаты РФ "Сообщество". Более 4 тыс. активистов гражданского общества из 70 регионов России обсудили общественные инициативы и социальные проекты, сообщает региональная общественная палата.

Частью дискуссионной программы форума, которая включала 50 площадок, стал тематический трек "Год Семьи".

| Фото: предоставлено Ольгой Кийко | Фото: предоставлено Ольгой Кийко

"Дискуссия была построена вокруг важных вопросов, которые касаются поддержки многодетных семей и требуют скорейшего решения. Нужно сделать так, чтобы большая семья стала не исключением, а нормой жизни. Мы обсуждали, как нужно изменить парадигму государственной поддержки и возможно ли вообще избавиться от критерия нуждаемости, который сегодня отсекает многие семьи от государственной поддержки", - рассказала член Общественной палаты Тюменской области, руководитель регионального отделения "Союза семей России" и организации многодетных мам "Юнона" Ольга Кийко.

| Фото: предоставлено Ольгой Кийко | Фото: предоставлено Ольгой Кийко

В основе государственной поддержки многодетных семей, добавила она, должен лежать не факт нуждаемости, а факт многодетности. Она привела статистику, согласно которой 65 % россиян хотели бы стать многодетными, но планируют стать многодетными только 26 %.

"Важно сделать так, чтобы желания совпадали с возможностями", - резюмировала общественный активист.