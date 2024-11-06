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Рустам Сайфуллин вошел в состав Центрального совета сторонников партии "Единая Россия"

Общество, 18:59 06 ноября 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Герой России Рустам Сайфуллин вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии "Единая Россия", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Об этом объявлено на пленарном заседании семинара-совещания сторонников "Единой России".

Оно проходит в Москве под председательством временно исполняющего полномочия секретаря генерального совета партии, первого заместителя председателя Совета федерации РФ Владимира Якушева.

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# Владимир Якушев , Рустам Сайфуллин

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