Рустам Сайфуллин вошел в состав Центрального совета сторонников партии "Единая Россия"
Общество, 18:59 06 ноября 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Герой России Рустам Сайфуллин вошел в состав Центрального совета сторонников политической партии "Единая Россия", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Об этом объявлено на пленарном заседании семинара-совещания сторонников "Единой России".
Оно проходит в Москве под председательством временно исполняющего полномочия секретаря генерального совета партии, первого заместителя председателя Совета федерации РФ Владимира Якушева.