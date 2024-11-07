75 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Тобольска

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

66 дорожных рабочих устраняют последствия снегопада на улицах Тобольска. Задействовано 75 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь они очищают дороги с автобусными маршрутами, подъездные пути к важным социальным объектам.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях. "Уже с ночи дорожные рабочие занимаются устранением последствий обильного снегопада. С 20 часов вчерашнего дня до 8 часов утра сегодняшнего выпало 5,6 мм осадков", - написал он.

Противогололедной смесью в городе обработаны подъемы и спуски, перекрестки, подъезды к пешеходным переходам и кольцо ПАТП.