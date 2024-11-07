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75 единиц снегоуборочной техники работают на улицах Тобольска

Общество, 10:02 07 ноября 2024

ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

66 дорожных рабочих устраняют последствия снегопада на улицах Тобольска. Задействовано 75 единиц снегоуборочной техники. В первую очередь они очищают дороги с автобусными маршрутами, подъездные пути к важным социальным объектам.

Об этом сообщил глава Тобольска Петр Вагин в своих соцсетях. "Уже с ночи дорожные рабочие занимаются устранением последствий обильного снегопада. С 20 часов вчерашнего дня до 8 часов утра сегодняшнего выпало 5,6 мм осадков", - написал он.

Противогололедной смесью в городе обработаны подъемы и спуски, перекрестки, подъезды к пешеходным переходам и кольцо ПАТП.

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# Петр Вагин , снегопад , Тобольск , уборка снега

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