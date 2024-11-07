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554 дорожных рабочих и 471 спецмашина трудятся на уборке снега в Тюмени

Общество, 13:31 07 ноября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

471 единица спецтехники чистят улицы Тюмени с утра 7 ноября. Среди них 102 комбинированные дорожные машины, 149 тракторов, 80 погрузчиков, 98 самосвалов и другие. Также к уборке привлекли 554 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь очищают дороги с интенсивным трафиком движения. На проезжей части, где были сформированы снежные валы, работают звенья снегоуборочной техники. Особое внимание подрядные организации уделяют уборке от снега остановок, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным объектам.

На пешеходных дорожках, где техника не справляется из-за ограниченности пространства, дорожные рабочие используют ручные мотощетки. Для борьбы с гололедом на тротуарах сеют гранитную крошку.

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# уборка снега

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