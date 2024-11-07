554 дорожных рабочих и 471 спецмашина трудятся на уборке снега в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

471 единица спецтехники чистят улицы Тюмени с утра 7 ноября. Среди них 102 комбинированные дорожные машины, 149 тракторов, 80 погрузчиков, 98 самосвалов и другие. Также к уборке привлекли 554 дорожных рабочих, сообщает пресс-служба администрации города.

В первую очередь очищают дороги с интенсивным трафиком движения. На проезжей части, где были сформированы снежные валы, работают звенья снегоуборочной техники. Особое внимание подрядные организации уделяют уборке от снега остановок, тротуаров, пешеходных переходов и подходов к социальным объектам.

На пешеходных дорожках, где техника не справляется из-за ограниченности пространства, дорожные рабочие используют ручные мотощетки. Для борьбы с гололедом на тротуарах сеют гранитную крошку.