Тюменец украл из магазина обуви на 15 тысяч рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Несколько пар обуви стоимостью около 15 тыс. рублей украл из сетевого магазина ранее судимый житель Тюмени 1976 г. р. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Мужчина рассказал, что в магазине одного из торговых центров города он выбрал время, когда рядом не было других посетителей и продавцов, сложил товары в сумку и покинул помещение. Похищенное позже продал случайным знакомым.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ст. "Кража". Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.