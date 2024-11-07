В Тюмени вынесли приговор по делу о сбыте контрафакта, из-за которого погибли 11 человек

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Приговор по уголовному делу о сбыте контрафактной алкогольной продукции, от употребления которой погибли 11 человек, вынесен в Тюмени. Суд признал 30-летнего иностранного гражданина виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц), сообщает прокуратура Тюменской области.

В суде установлено, что в период с августа 2021 года по январь 2022 года подсудимый, находясь в сговоре со своими знакомыми, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, получил от них не менее 46 ящиков с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Контрафактный алкоголь он хранил для сбыта и поставлял соучастникам для реализации в магазины Тюмени.

Пытаясь избавиться от остатков суррогатного алкоголя, мужчина оставил 16 коробок возле мусорных контейнеров, в последующем "находку" употребили местные жители.

В результате употребления суррогатной алкогольной продукции с января 2022 года по июнь 2023 года наступила смерть 11 жителей областного центра, здоровью еще трех жителей причинен легкий вред.

Суд приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 500 тыс. рублей.

Ранее были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении соучастников преступлений.