Тюменка Анастасия Попова вошла в число победителей профконкурса "Флагманы образования"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменка Анастасия Попова вошла в число победителей профессионального конкурса "Флагманы образования" среди управленцев и педагогов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Итоги подвели в мастерской управления "Сенеж". На конкурс было подано 32 тысячи заявок. Победителями стали девять участников из девяти регионов.

В их числе первый заместитель директора регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Попова.

На торжественной церемонии выступил первый заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Агафонов: "Ваши достижения в этом масштабном конкурсе – это еще одно подтверждение профессионализма и высокого уровня подготовки педагогов и профильных управленцев в нашей стране! Вы, без преувеличения, – флагманы отечественного образования".

На одно место в финале претендовали 167 кандидатов. За четыре дня участники выполнили разнообразные конкурсные задания. 20 лучших в индивидуальном формате представили управленческую инициативу, связанную с развитием системы образования в регионе.

"Это огромная победа над собой, а также вклад всех тех людей, которые были рядом, помогали мне готовиться и поддерживали", – поделилась Анастасия Попова.