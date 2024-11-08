Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Тюмени

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло 8 ноября на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина, возбудило СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, а также примут меры профилактического характера.

Также проверку организовала прокуратура Тюменской области. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. В настоящее время на месте ДТП работает прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин.

Напомним, авария произошла утром 8 ноября. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением и въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. В автобусе находились 25 пассажиров. По предварительным данным администрации Тюмени, пострадали 11 человек, по информации Госавтоинспекции - травмы получили 10 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.