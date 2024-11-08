  • 8 ноября 20248.11.2024пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 4 м/с ветер юго-западный

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Тюмени

Происшествия, 11:30 08 ноября 2024

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Уголовное дело по факту ДТП с маршрутным автобусом, которое произошло 8 ноября на перекрестке улиц Холодильная и Малыгина, возбудило СУ СК РФ по Тюменской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Специалисты дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, а также примут меры профилактического характера.

Также проверку организовала прокуратура Тюменской области. Сотрудники ведомства оценят соблюдение требований безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. В настоящее время на месте ДТП работает прокурор Центрального административного округа Тюмени Евгений Кондрашкин.

Напомним, авария произошла утром 8 ноября. По предварительным данным, водитель проезжал перекресток на желтый мигающий сигнал светофора, не справился с управлением и въехал в опору камеры фотофиксации нарушений ПДД. В автобусе находились 25 пассажиров. По предварительным данным администрации Тюмени, пострадали 11 человек, по информации Госавтоинспекции - травмы получили 10 человек. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП , общественный транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:36 08.11.2024Подозреваемых в краже автомобильных колес задержали в Тюмени
11:30 08.11.2024Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Тюмени
09:17 08.11.2024В ДТП с автобусом в Тюмени пострадали 11 человек
17:45 07.11.2024Тюменец украл из магазина обуви на 15 тысяч рублей