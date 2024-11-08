Более 600 жителей в сутки сможет принимать больница в Упорово после капремонта

| Фото: ТГ-канал Ивана Квитки | Фото: ТГ-канал Ивана Квитки

630 жителей Упоровского района в сутки смогут получать медпомощь в комфортных условиях в обновленной поликлинике Областной больницы №12. Об этом сообщил депутат Госдумы Иван Квитка по итогам осмотра капремонта учреждения.

"Модернизация здесь идет полным ходом. Завершено оштукатуривание стен, заливка полов, установка окон, обновление кровли. Важный этап — монтаж электрических сетей и кабельной системы. В поликлинику будет поставлено современное медицинское оборудование и мебель. Часть уже начали завозить сейчас, пока новые аппараты стоят в упаковке", – рассказал Иван Квитка в своих соцсетях.

Учреждение рассчитано на медобслуживание 20 тыс. человек, в том числе детей. Все работы идут по графику, объект находится на личном контроле вице-губернатора Ольги Кузнечевских.

"Нареканий пока нет. Итоговую оценку поставят жители района", - заключил Иван Квитка.