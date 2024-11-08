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Тюменец привез золото с чемпионата по силовому экстриму

Спорт, 16:49 08 ноября 2024

Федерация силового экстрима Тюменской области | Фото: Федерация силового экстрима Тюменской области

Тюменец Эдуард Балабанов привез золотую медаль с чемпионата России по силовому экстриму, который прошел в Сочи. Атлет федерации силового экстрима занял первое место в весовой категории до 90 кг, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Добавим, в соревнованиях выступили около 110 спортсменов из 36 регионов страны.

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# золотая медаль , силовой экстрим

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