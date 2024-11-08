Тюменец привез золото с чемпионата по силовому экстриму

| Фото: Федерация силового экстрима Тюменской области | Фото: Федерация силового экстрима Тюменской области

Тюменец Эдуард Балабанов привез золотую медаль с чемпионата России по силовому экстриму, который прошел в Сочи. Атлет федерации силового экстрима занял первое место в весовой категории до 90 кг, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Добавим, в соревнованиях выступили около 110 спортсменов из 36 регионов страны.